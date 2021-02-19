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[大行點睇] 料更多項目進商業化階段 野村籲買這醫藥股 大幅上調目標價1倍

股樓投資 12:46 2021/02/19

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野村發表報告指，藥明康德（02359）早前宣布收購BMS Couvet生產基地，該基地主要生產膠囊和片劑等藥物製劑。該行認為，此次收購將增強公司的製備藥物生產能力，該業務佔公司去年合約研發和生產服務 (CDMO)收入的10至15％，又預測公司的CDMO收入將在2021至2023年期間實現41％的複合年增長率。該行維持其「買入」評級，目標價由129元，大幅上調1.09倍至270元。

【騰訊700】騰訊關聯公司入股虎牙 成為第三大股東  詳情請看[下一頁]

藥明康德中午收報199.6元，升0.8%。　

野村預計，去年底，藥明康德佔全球小分子管道的14％，到2031年的份額很可能超過30％。該行相信，隨著更多的管道項目進入商業化階段，公司可能會繼續在海外市場上收購新的生產基地。該行將2020至2022年純利預測分別上調6％、17％及22％。

【牛年部署】光大證券看好29隻股份 下月有望獲納入港股通  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

藥明康德（02359） 經濟

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