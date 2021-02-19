【大行點睇】大摩料地產股派息平穩 上調九倉置業目標價近2成

摩根士丹利發表研究報告指，在香港的地產收租股之中，非REITS類的公司有望維持去年的每股派息。當中，太古地產（01972）受惠於非核心資產的剝離，或會成為唯一能夠上調派息水平的公司，並將置富產業信託（00778）的目標價由7.5元，下調至7.3元。

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大摩預期，因受本港零售物業閒置率上升等因素影響，收租股去年下半財年的經常性每股純利將減少7%。並料九龍倉置業（01997）將會下調每股派息，但因預期本地消費將會改善，以及新增確診個案減少有望令邊境重開，仍將九倉置業目標價上調19%至50元。

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