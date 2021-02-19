【網絡安全】現代旗下Kia被爆遭勒索軟件襲擊　威脅以1.55億換取解密金鑰

▲ 近日Kia美洲分公司傳出遭勒索軟件攻擊，被勒索2,000萬美元（約1.55億港元）。

現代旗下品牌起亞汽車（Kia）日前傳出與蘋果合作生產電動車Apple Car計劃告吹，壞事接踵而來。近日Kia美洲分公司傳出遭勒索軟件攻擊，被勒索2,000萬美元（約1.55億港元）。惟Kia僅表示公司確實曾出現系統停機情況，但否認是勒索軟件事件。

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據BleepingComputer報道指，DoppelPaymer黑客早前入侵Kia美洲分公司系統， 並留下勒索文字訊息。而黑客也告知Kia已取得該企的資料並進行加密，要求他們於21天內根據信中的付款連結以取得檔案及備份的解密金鑰。而該連結是連至DoppelPaymer的Tor支付網站。

DoppelPaymer在Tor支付網站寫到，他們已從美洲Kia汽車竊取大量資料。據BleepingComputer取得的勒索訊息指，黑客要求404.5412個比特幣，約2,000萬美元（約1.55億港元）。若Kia在期限內不付款，贖金就會漲到600比特幣，約為3,000萬美元（約2.32億港元）。而且若Kia在3天內未主動聯繫，將公布該公司機密資料。

報道引述一名消息人士透露，美國亞利桑那州一間汽車經銷商表示，Kia網站因為勒索軟件而斷線3日，影響美國所有Kia公司網路。Kia則向Bleeping Computer承認，該公司系統出現問題，車主網站、UVO手機App及消費者事務網站均受到影響，但就否認遭勒索軟件攻擊。

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責任編輯：曾曉汶