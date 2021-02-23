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【新股IPO】賽生藥業6600孖展錄585億元　超額認購267倍（不斷更新）

新股IPO 15:54 2021/02/23

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內地生物製藥公司賽生藥業（新上市編號﹕06600）周五（19日）起至下周三（24日）招股。

內地生物製藥公司賽生藥業（新上市編號﹕06600）於周三（24日）截止招股，並於3月3日掛牌上市。綜合多間券商數據，賽生藥業孖展錄得585.5億元，超額認購267.5倍。其中，輝立借出125億元，耀才借出92億元，富途孖展錄103億元，華泰借出60億、大華繼顯借出46億元、凱基借出25億。

抽幾多手賽生藥業，先可以穩獲一手？詳見【下一頁】

賽生藥業招股詳情：【下一頁】

即睇賽生藥業招股資料

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賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司計劃發行1.16億股，集資最多21.8億元。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

承銷團之一的瑞信發表報告給予公司估值介乎28億美元至36億美元（約217億港元至279億港元），預計公司2020年全年收入達19.98億元（人民幣，下同）按年增17%。

瑞信預測，賽生藥業2022年預測市盈率介乎22倍至28倍，其同類行業市盈率介乎12.2倍至57.4倍。瑞信又認為，公司藥物Zadaxin將繼續成為賽生藥業的核心資產，於2020年至2022年分別貢獻83%、74%及69%收入。

港交所擬查諾輝健康重複認購【下一頁】

賽生藥業前身SciClone US曾經在美國納斯達克上市（退市前股票代碼：SCLN）。2017年時，德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

【專注腫瘤及重症感染藥物 賽生藥業穩佔高增長治療領域】

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編輯﹕賴奕羚、謝卓榮

港股 賽生藥業（06600） 孖展 IPO
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