【新股IPO】賽生藥業6600孖展錄558億元　超額認購255倍（不斷更新）

▲ 內地生物製藥公司賽生藥業（新上市編號﹕06600）周五（19日）起至下周三（24日）招股。

內地生物製藥公司賽生藥業（新上市編號﹕06600）於周三（24日）截止招股，並於3月3日掛牌上市。綜合多間券商數據，賽生藥業孖展錄得557.5億元，超額認購254.7倍。其中，輝立借出125億元，耀才借出92億元，富途孖展107億元，大華繼顯借出46億元。

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賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司計劃發行1.16億股，集資最多21.8億元。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

承銷團之一的瑞信發表報告給予公司估值介乎28億美元至36億美元（約217億港元至279億港元），預計公司2020年全年收入達19.98億元（人民幣，下同）按年增17%。

瑞信預測，賽生藥業2022年預測市盈率介乎22倍至28倍，其同類行業市盈率介乎12.2倍至57.4倍。瑞信又認為，公司藥物Zadaxin將繼續成為賽生藥業的核心資產，於2020年至2022年分別貢獻83%、74%及69%收入。

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賽生藥業前身SciClone US曾經在美國納斯達克上市（退市前股票代碼：SCLN）。2017年時，德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

【專注腫瘤及重症感染藥物 賽生藥業穩佔高增長治療領域】

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編輯﹕賴奕羚、謝卓榮