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【新股IPO】賽生藥業6600孖展錄185億元　超額認購83.9倍（不斷更新）

新股IPO 15:03 2021/02/19

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內地生物製藥公司賽生藥業（新上市編號﹕06600）周五（19日）起至下周三（24日）招股。

內地生物製藥公司賽生藥業（新上市編號﹕06600）周五（19日）起至下周三（24日）招股，並於3月3日掛牌上市。綜合多間券商數據，至下午3時，賽生藥業孖展錄得185億元，現已超額認購83.9倍。其中，輝立借出80億元，富途借出70.9億元，方德借出19.5億元，華盛借出10億元。

賽生藥業招股詳情﹕【下一頁】

即睇賽生藥業招股資料

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賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司計劃發行1.16億股，集資最多21.8億元。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

賽生藥業前身SciClone US曾經在美國納斯達克上市（退市前股票代碼：SCLN）。2017年時，德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

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編輯﹕賴奕羚

港股 賽生藥業（06600） 孖展 IPO

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