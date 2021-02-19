【新股IPO】賽生藥業6600孖展錄181.6億元　超額認購82.3倍（不斷更新）

▲ 內地生物製藥公司賽生藥業（新上市編號﹕06600）周五（19日）起至下周三（24日）招股。

內地生物製藥公司賽生藥業（新上市編號﹕06600）周五（19日）起至下周三（24日）招股，並於3月3日掛牌上市。綜合多間券商數據，至下午1時，賽生藥業孖展錄得181.6億元，現已超額認購82.3倍。其中，輝立借出80億元，富途借出69.6億元，方德借出19.5億元，華盛借出10億元。

賽生藥業招股詳情﹕【下一頁】

即睇賽生藥業招股資料：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司計劃發行1.16億股，集資最多21.8億元。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

賽生藥業前身SciClone US曾經在美國納斯達克上市（退市前股票代碼：SCLN）。2017年時，德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章﹕

【新股IPO】諾輝健康6606逾百萬人認購有詐？ 港交所擬查重複認購

【新股IPO】新浪微博傳最快今年回港第二上市 阿里巴巴為第二大股東

【新股IPO】多点Dmall擬赴美上市集資逾38億 騰訊有份投資

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚