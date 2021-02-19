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懶理德州暴風雪成災 參議員克魯茲去墨西哥度假捱轟

環球社會熱點 11:22 2021/02/19

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美國多個地區出現極寒降雪天氣，其中罕見下雪的德州災情嚴重，德州更面臨廣泛停電。美國共和黨德州參議員克魯茲（Ted Cruz）為避開嚴寒天氣，與家人前往墨西哥度假，未有留守德州為民眾服務，備受輿論批評。

美國德州暴風雪下多地停電 有人要燒傢俬取暖 【下一頁】

德州正經歷30年來最低溫天氣，當地本周一度降溫至攝氏負18度。德州多個地區在暴風雪天氣下停電停水，嚴重影響市民生活。社交網站周三（17日）流傳一張照片，顯示克魯茲身處機場並準備前往墨西哥度假。克魯茲其後發布聲明承認，他希望盡作為好爸爸的責任，陪女兒前往墨西哥度假。

美國暴風雪侵襲 新冠疫苗運輸料延遲數日 【下一頁】

克魯茲於聲明中解釋當地學校暫時關閉，女兒要求與朋友一同前往墨西哥度假，而自己就預訂機票陪同女兒到墨西哥。

克魯茲未有為是次度假道歉，只是強調自己與德州各名官員保持溝通，以及時掌握當地情況。他更指將會於當地時間周四（18日）下午搭乘航班返回德州。

外界批評克魯茲身為德州參議員，未有留守當地協助市民對抗災情，反而選擇和家人度假，無視德州市民安危。民主黨眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）於Twitter批評指，德州已經有市民因嚴寒而凍死，但克魯茲此刻卻前往墨西哥坎昆（Cancun）渡假。

責任編輯：郭麗明

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