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今日推介新地 | 港華燃氣、中廣核礦業、天寶集團、海普瑞、康基醫療最新部署（立即觀看）

股市 12:53 2021/02/19

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恒生指數中午收報30335點，跌259點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介新鴻基地產 （00016） ，另亦會分析港華燃氣 （01083） 、中廣核礦業 （01164） 、天寶集團 （01979） 、海普瑞 （09989） 及康基醫療 （09997） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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康基醫療（09997） 海普瑞（09989） 新鴻基地產（00016） 港華燃氣（01083） 中廣核礦業（01164） 天寶集團（01979） 石鏡泉 股票

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