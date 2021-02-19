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拜登承諾科水312億 資助世衛疫苗機制COVAX

環球社會熱點 11:09 2021/02/19

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美國總統拜登上任首日，已簽署行政命令重返世界衛生組織（WHO），本周宣布向世衛繳交逾2億美元（約15.6億港元）的世衛會費。拜登政府周四（18日）宣布，拜登承諾向世衛率領的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），提供40億美元（約312億港元）的資金援助，幫助全球貧窮國家取得新冠疫苗。

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美國政府官員表示，拜登（Joe Biden）承諾向COVAX捐款40億美元，美國國會已於去年12月通過其中20億，料將於本月底撥款。其餘20億的撥款，料會於今年至明年發放。美國政府更強調，美方將迅速發放首筆5億美元的撥款，希望有助鼓勵其他國家踴躍捐款。

美國政府官員強調，拜登向COVAX捐款不會影響為美國人接種疫苗的計劃。白宮預計美國於今年7月底前可有6億劑疫苗，足夠所有國民接種。如美國為所有民眾接種後仍有多出的疫苗，有可能將這些疫苗轉贈COVAX。

據悉，拜登會於周五（19日）的七國集團（G7）領導人虛擬會議上，正式宣布向COVAX捐款的消息。另外，G7領導人於會議上預料也會討論多項議題，包括全球各地如何應對疫情、重振經濟及應對氣候變化。

責任編輯：鄭錦玲

 

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