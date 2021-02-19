【華為風暴】據報華為今年手機零件訂單暴跌6成　料美國制裁影響持續

▲ 華為亦於去年11月宣佈剝離手機業務榮耀。

外電報道，華為向供應商透露，受美國制裁影響，華為預計今年智能手機零件訂單將按年下跌約6成，計劃今年訂購7000萬部智慧手機的組件，比2020年的1.89億部大幅下跌。

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報道引述供應商消息指，由於華為仍未獲得美國政府的許可，無法進口部分5G手機的零件，因此，華為的訂單僅限於4G的零件訂單。

華為上季手機交付量跌約4成

華為自2019年5月起被美國商務部列入實體清單，聯邦通訊委員會更在去年六月將華為列入對國家安全構成威脅的名單之中。受禁令影響，據調查機構IDC數據，華為上季全球手機交付量為3200萬部，比2019年同期的5600萬部暴跌約4成。

此外，華為亦於去年11月宣佈剝離手機業務榮耀，榮耀脫離華為後，公司行政總裁趙明在今年1月已確認品牌與英特爾、AMD、高通恢復合作關係，現正與 Google進行洽談，料運作將不受美國可能施加的貿易限制所影響。

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編輯﹕賴奕羚