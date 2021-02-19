【小米股價】小米傳出造車前曾跌4%　今早2000買盤排隊27.5元撈貨（第二版）

▲ 【小米股價】小米跌4%ATMX中最差 千個買盤排隊27.5元入貨

科技股今早回吐，小米 （01810） 股價一度跌4%，低見27.5元，為ATMX中表現最差的股份。不過，投資者趁小米下跌吸納，於小米27.5元價位排出逾千個買盤掃貨。

小米年初高位見35.9元，今早一度累計回吐近22%。不過隨小米傳出有意造車後，股價直線倒升，升幅已逾一成。

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於早上11時38點，小米股價跌幅近3%，而27.5元的買盤則增加至2200個，涉500萬股或近1.4億元。

早上10時50分，小米27.5元買盤增加至1800個，涉440萬股或1.2億元。

早上10時15分，小米於27.5的價位，合共排出1100個買盤，涉及340萬股或9350萬元。

高盛日前對小米維持正面看法，並在審視小米有份投資的348家公司後，對公司投資組合策略更清晰，維持「買入」評級，目標價30.5元。

小米股價今年以來，累跌逾16%。

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責任編輯︰梁浩碩