【蘋果6G】蘋果招聘工程師　專門研發6G技術

▲ 彭博社報道提到，蘋果日前在就業廣告上刊登招聘需求，希望為現行及下一代（6G）網路技術，尋找無線系統研發工程師。

去年才推出首部5G手機iPhone 12系列的蘋果（Apple），已急不及待開始為6G網路布局。彭博社報道近日指出，蘋果本周公布新的招聘訊息，其中一個職位是負責研究與設計6G技術，暗示蘋果將持續自家研發更多技術，不再依賴其他廠商。

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彭博社報道提到，蘋果日前在就業廣告上刊登招聘需求，希望為現行及下一代（6G）網路技術，尋找無線系統研發工程師。而該職位的工作地點位於蘋果在矽谷及加州聖地牙哥（San Diego）的辦公室，而該辦公室主要是蘋果研發無線技術及芯片設計的地方。

該則招聘廣告指，應徵者將獲獨特的機會，打造對蘋果未來產品有深入影響的下一代無線技術。蘋果更強調該職位將會是「先進研發團隊的核心」。而獲聘者將會負責研究及設計6G無線通訊系統，並參與對6G技術相關的產業及學術論壇。

根據產業預測，最快到2030年6G技術才會進入正式商用的階段。而是次蘋果的招聘，相信是暗示蘋果將持續專注於自家研發技術，不再依賴其他公司。惟對此報道，蘋果發言人拒絕發表評論。

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責任編輯：曾曉汶