【黃光裕獲釋】國美零售急彈兩成　黃光裕：力爭18個月恢復國美市場地位

▲ 黃光裕獲釋後稱力爭18個月恢復國美市場地位

國美零售 （00493） 創始人兼控股股東黃光裕正式獲釋，並出席國美高層會議發表公開講話，爭取未來18個月，恢復國美原有市場地位。國美零售及國美金融科技 （00628） 應聲彈約兩成。

國美零售創始人黃光裕假釋期滿 正式獲釋｜【下一頁】

黃光裕假釋期周二（16日）屆滿，正式獲釋。國美周四（18日）在官方微信發表黃光裕以國美創始人的講話，他在會上提到會爭取，在未來18個月內使國美恢復原有的市場地位，將會深入推動「家•生活」戰略第二階段發展及升級。

國美零售最新報1.99元，彈19.9%，最高曾見2.08元，成交10.5億元。國美金融科技最新報1.15元，漲15%，早段最高見1.19元。

其中，黃光裕提到要以創新開啟新一年，今年將會以用戶思維、平台思維、科技思維，以高質素的創新推動集團發展「步入快車道」。

據內地媒傳報道，國美正以雙平台布局，今年初推出的「真快樂App」將會是主要的線上平台，配合小程序、第三方平台等構成。國美去年8月委任前百度高層向海龍為國美零售控股執行副總裁兼國美在線行政總裁。

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編輯：趙穎妍