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【新股IPO】諾輝健康逾百萬人熱捧 港交所擬查重複認購

股市 09:45 2021/02/19

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主營癌症篩查的諾輝健康 （06606） 獲106萬人熱捧，最終只得約逾7萬人中籤，一手中籤率僅2%，比快手的4%更低。市場消息指，港交所 （00388） 向各大券商發電郵，要求提交成功中籤諾諾輝健康的客戶名單，擬調查重複認購情況。

諾輝健康6606共106萬人認購　超額認購4132倍【下一頁】

諾輝健康6606首掛升2.15倍、表現更勝快手【下一頁】

據悉，諾輝健康的股份登記處卓佳向曾代客戶提交認購申請的券商發信指，按港交所要求，券商需要向港交所確認已採取合適的措施，以拒絕任何重複申請或疑似重複申請；同時，券商要提交認購諾輝健康客戶的姓名及身份證號碼等資料予港交所，亦要通知諾輝的保薦人已經提交相關資料。

諾輝健康掛牌首日大升，全日急漲2.15倍，收報84元，不計手續費，一手帳面賺28,670元。諾輝健康的首日升幅及回報，均超越大熱新股快手 （01024）

相關文章：【開市9點半】諾輝健康首掛升兩倍　環聯連訊、賽生藥業跟唔跟到？

編輯：吳敏芳

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港股 諾輝健康—B（06606）

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