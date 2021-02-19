【國泰危機】國泰執行機組人員49天閉環式工作周期　2月僅餘16個航點（第二版）

▲ 國泰航空執行機組人員49日「閉環式」工作周期

港府收緊機組人員檢疫要求，執行空勤職務回港後須隔離檢疫14日。國泰航空 （0293） 針對機組人員的檢測及隔離要求，推出「閉環式（closed loop）」工作周期自願安排，參與有關安排的國泰機組人員在完成21天的出勤周期後，需在酒店隔離14日，然後再獲14日休假，每次工作周期達49日。

國泰表示，不少員工自願參與「閉環更表」，會優先安排此前未在2月、3月申請休假的員工先參與，期望減少對員工更表和假期的影響。

國泰航空招募自願員工連返21日才隔離【下一頁】

據內部通訊資料，自願參加國泰航空閉環計劃的機組人員，在這21天的工作周期內，每次回港後須在國泰航空的逸泰居酒店隔離。三星期輪班工作時間結束後，機組人員須在在港島太古城的香港東隅酒店自我隔離14天，之後可以再休息14天。

國泰航空指，首兩班閉環計劃航班已於本周啟航，涉及多倫多、紐約航線，並指2月餘下時間只餘16個客運航點，包括北京、上海、高雄、台北、曼谷、宿霧、泗水、雅加達、馬尼拉、大阪、東京、新加坡、倫敦、阿姆斯特丹、洛杉磯、紐約、多倫多、特拉維夫，部分更只會營運單一航班。

國泰1月日均載客僅981人、7個月來首跌破千【下一頁】

國泰早前在聯交所公告表示，港府新規或需削減現時客運運力約60%、貨運運力約25%，每月營運現金消耗則會由目前約10至15億元，額外增加約3至4億元。

雖然香港單日新增感染病例已降至低兩位數，且當局還放寬了部分社交疏離規定，但為加強外防輸入，香港此前延長對抵港人員的強制隔離期。

（第二版更新國泰內部通訊資料）

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編輯：吳敏芳

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