【港股市況】恒生指數早段跌逾300點　滙豐跌3%（不斷更新）

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【新股IPO】諾輝健康逾百萬人熱捧 港交所擬查重複認購
美股隔晚向下，美國就業數據表現遜預期，道指跌119點。港股今早承接低開，恒生指數開報30483點，低開111點。環聯連訊 （01473） 首掛高開近兩成。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、快手 （01024） 跌逾1%。
即市走勢︰
【09：43】汽車股向下，吉利 （00175） ；比亞迪 （01211） 分別跌逾3%；長汽 （02333） 跌3%；華晨 （01114） 跌0.8%。
【09：42】國美零售 （00493） 升幅擴大至逾13%，高見1.94元。
【09：38】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌1.8%：騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 、小米 （01810） 續跌2%。
【09：36】滙豐 （00005） 跌3%，低見45元。
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【09：35】大市跌幅擴大至350點，跌至30222點，跌372點。
【09：33】區塊鏈概念股下挫，火幣科技 （01611） 跌12%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾11%；雄岸科技 （01647） 跌近9%。
【09：32】諾輝健康 （06606） 上市翌日回吐一成。港交所 （00388） 向各大券商發電郵，要求提交成功中籤諾輝健康的客戶名單，擬調查重複認購情況。
【09：30】港股早段跌逾200點，報30354點，跌240點。
【09：28】國美零售 （00493） 高開6%。國美零售控股股東黃光裕日前正式獲釋，集團官方微信發布一篇黃光裕在高管會上題為《拚搏奮進 再攀高峰》的講話。內容提及該要以責任、價值、創新、拼搏開啟新的一年，將「國美、家美、生活美」作為永遠的追求，並力爭於未來18個月，使企業恢復原有的市場地位。
【09：25】恒騰 （00136） 逆市升逾4%。恒騰與恒大旅遊集團簽署戰略合作協議，公司旗下儒意影業將其所持有的電影、電視劇知識產權授權給恒大旅遊集團，恒大旅遊集團在全國14個童世界主題公園使用相關IP。
【09：22】恒生指數開報30483點，低開111點。環聯連訊 （01473） 首掛，開報0.67元，較招股價高19.6%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、快手 （01024） 跌逾1%。
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【09：16】人民幣中間價報6.4624，下調88點子。
【09：14】國泰據報周六起實施49天工作周期
【09：13】即月期指開報30388點，跌61點或0.2%。
【09：05】人行將進行200億元人民幣7天期逆回購，1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠800億元人民幣。
【08：37】恒指黑期跌約127點，報30383點，道指期貨跌16點，報31415點。
【08：15】新股環聯連訊 （01473） 今日首日掛牌，昨暗盤向好，各交易場暗盤收市處0.63至0.72元水平，一手帳面賺280至640元。
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【08：00】聯想控股 （03396） 公告，關連附屬公司聯泓新科與新奧股份及廊坊華源就建議收購事項訂立意向性框架協議，聯泓新科擬收購新奧股份及廊坊華源合計持有的標的公司新能鳳凰（滕州）能源有限公司82.5%股權。
【07：45】港股ADR收報30418點，跌177點或近0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.59元，跌0.81元或近1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報742.25元，跌5.25元或0.7%。恒指夜期跌133點，收報30316點，低水279點。
【07：30】美股向下，美國就業數據表現遜預期，加上通脹憂慮升溫，道指曾回吐327點，收市跌119點，報31493點。標指跌17點，收報3913點；納指一度挫1.8%，收市跌100點或0.7%，報13865點。
責任編輯︰梁浩碩