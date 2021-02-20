【恒指夜期+ADR】夜期收市升181點　滙豐ADR高港0.7%（不斷更新）

夜期造好，一度大升337點，收市回順至升181點，收報30702點，高水57點。港股ADR窄幅上落，阿里巴巴美股較港收市價微跌，滙豐ADR高0.7%。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 45.85 +0.7% 騰訊ADR 741.68 +0.1% 阿里巴巴美股 256.14 -0.4% 網易美股 191.82 +0.2% 京東美股 410.83 +0.1%

港股V型倒升，大市一度跌近500點下試30000點水平支持後，尾市轉升，恒生指數收報30644點，拗腰倒升49點，成交2533億元。小米 （01810） 傳確定造車，股價尾市抽升，最終升逾6%；中資電訊股造好，中移動 （00941） 升逾6%；國美零售 （00493） 升18%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股 每手入場費9495元 引11名基石投資者

【財政預算案2021】政府擬續推iBond銀債 iBond發行規模料增

【理財通】外管局研允許個人每年5萬美元投資境外 配合人行理財通試點

【科興疫苗】首批100萬劑科興疫苗抵港 國泰：去年10月成立疫苗專責小隊

即市走勢︰

【03：00】夜期收市升181點，收報30702點，高水57點。

【22：33】夜期報30723點，升202點，高水78點。

【20：06】夜期報30644點，升123點，低水1點。

【19：09】滙豐委任范貝恩出任獨立非執行董事

【19：08】夜期升135點，高水11點。

【19：07】中國奧園提議集團內部重組 將明興全部已發行股本轉讓正星

【17：58】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價

【17：57】恒指夜期升128點，報30649點，高水4點。

【16：34】即月期指最後交易價30526點，升77點，低水119點，成交134454張。

【16：20】騰訊傳獲647億元銀團貸款遠超目標 12家銀行參與

【16：10】恒生指數收報30644點，拗腰倒升49點，成交2533億元。小米 （01810） 傳確定造車，股價尾市抽升，最終升逾6%；中資電訊股造好，中移動 （00941） 升逾6%；國美零售 （00493） 升18%。

【16：00】恒生指數U盤前升59點，報30655點。

【15：46】小米 （01810） 升幅擴至8%，高見31.2元。

【小米股價】小米傳確認造車、由雷軍親自領隊 股價轉升急彈8%

【15：46】水泥股急升 中建材炒上15%

【15：43】港股升幅擴大至百點，恒指升104點，報30700點。

【15：42】小米 （01810） 升幅擴大至半成，高見30.25元。

【15：39】小米 （01810） 突升逾3%，有報道指 小米已確定造車，並視其為戰略級決策。

【15：25】ATMX中，小米 （01810） 今早表現最差，曾跌4%，惟率先倒升近0.2%，報28.85元。

【15：20】港股跌近500點後，尾市拗腰倒升，恒指最新升5點。

【15：19】傳I.T.創辦人沈嘉偉及CVC正尋求20億貸款進行私有化

【15：03】上證升近0.6%；深證升近0.4%；創業板指跌1%。

【14：43】恒指跌幅一度收窄至29點，最新跌65點，報30529點。

【14：14】水泥股中建材 （03323） 升近12%；海螺 （00914） 升7%；潤泥 （01313） 升逾6%。

【13：58】部分本港地產股造好，長實 （01113） 升3%；恒地 （00012） 升0.8%；新地 （00016） 升逾2%。

【13：51】大市最新跌不足百點，恒指跌88點，報30507點。

【13：50】中移動 （00941） 愈升愈有，股價升6.2%，高見53.7元。

【13：38】港股跌幅收窄至130點，報30463點。

【13：37】中移動 （00941） 升幅擴大至半成，高見53.2元。聯通 （00762） 升近5%；中電信 （00728） 升逾5%。

【13：05】利福國際 （01212） 午後升逾2%，高見6.9元。利福去年上半年錄得虧損，但下半年扭虧為盈。

【13：01】港股午後初段跌約195點，報30400點。

石SIR今日推介新地

【12：57】「洗米華」周焯華涉足加密貨幣 旗下太陽國際擬購1000部礦機

【12：34】SOGO母企利福下半年扭虧 全年純利挫93%

【12：00】恒生指數半日跌259點，報30335點，成交1344億元。環聯連訊 （01473） 首掛半日升32%，報0.74元；國美零售 （00493） 升逾16%；中資電訊股逆市造好，中移動 （00941） 升逾3%，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 升4%。

【11：35】港股曾跌近500點，最新跌幅收窄至274點，報30320點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.3%；深證跌近0.9%；創業板指跌2.4%。

【11：30】賽生藥業6600孖展錄92億元 超額認購41倍（不斷更新）

【11：19】恒騰 （00136） 跌幅擴至一成，低見14.4元。

【11：16】三桶油向下，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別跌3%；中石油 （00857） 跌逾2%。

【10：58】「契媽股」續回吐，移卡 （09923） 、眾安在綫 （06060） 跌逾9%；平安好醫生 （01833） 跌逾1%。

【10：57】中資電訊股繼續逆市造好，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 升逾2%；聯通 （00762） 升0.6%。

【10：55】恒生科技指數跌3.3%，報10241點。

【10：54】紫金礦業 （02899） 回吐7%，低見12.66元。

【10：53】大市跌幅擴大至460點，報30134點。

【10：48】除國美零售 （00493） ，國美金融科技 （00628） 亦升兩成。

【10：47】據報華為今年手機零件訂單暴跌6成 料美國制裁影響持續

【10：41】疫苗接種在即零售股逆市升 周大福飆近一成

【10：40】SaaS股續見回吐，中國有贊 （08083） 、明源雲 （00909） 跌逾6%；微盟 （02013） 跌逾4%。

【10：36】恒騰 （00136） 高開倒跌6%，低見14.9元。

【10：28】快手 （01024） 連續第二日回吐，股價跌7%，低見362.4元。

【10：24】恒指跌407點，報30187點，跌穿30200點水平。

【10：23】港股跌幅再擴大至約380點，報30213點。

【10：23】小米跌4%ATMX中最差 千個買盤排隊27.5入貨

【10：09】歡喜傳媒 （01003） 升逾18%，破頂高見2.04元。歡喜傳媒公布，目前「歡喜首映」APP的總下載次數已超過3300萬，而「歡喜首映」平台的付費用戶已累積超過800萬。

【10：07】中糧家佳康 （01610） 升一成，破頂高見5.6元，成交3.4億元，市值突破200億元。

【10：05】合一投資 （00913） 飈升1.1倍，破頂高見0.355元。合一投資公布以每股0.13元配售最多4469萬股新股，集資最多約580萬元。配售價較上日數市價折讓約9.7%。

【10：03】國美零售 （00493） 升兩成，高見2.02元。

【黃光裕獲釋】國美零售急彈兩成 黃光裕：力爭18個月恢復國美市場地位

【10：01】內險股逆市向上，國壽 （02628） 升0.4%；平保 （02318） 升近2%；太保 （02601） 升近1%；人保 （01339） 升逾1%。

人保今年1月原保險保費總收入為979.85億人民幣，按年增近6.7%。

【09：58】大市跌幅略為收窄至200點內，恒指跌167點，報30427點。

【09：57】新股環聯連訊 （01473） 早段升幅擴大至逾四成，高見0.87元。

【09：56】國美零售 （00493） 升逾16%；國美金融科技 （00628） 亦升16%。

【09：50】紙業股逆市造好，晨鳴紙業 （01812） 升半成，破頂高見9.1元；理文造紙 （02314） 升逾5%，破頂高見8.5元；玖紙 （02689） 升逾1%，破頂高見15元。

【09：43】汽車股向下，吉利 （00175） ；比亞迪 （01211） 分別跌逾3%；長汽 （02333） 跌3%；華晨 （01114） 跌0.8%。

【09：42】國美零售 （00493） 升幅擴大至逾13%，高見1.94元。

【09：38】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌1.8%：騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 、小米 （01810） 續跌2%。

【09：36】滙豐 （00005） 跌3%，低見45元。

【匯豐HSBC】滙豐宣布亞洲區財富管理及個人銀行投資部門任命 范卓雲成亞洲區首席投資總監

【09：35】大市跌幅擴大至350點，跌至30222點，跌372點。

【09：33】區塊鏈概念股下挫，火幣科技 （01611） 跌12%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾11%；雄岸科技 （01647） 跌近9%。

【09：32】諾輝健康 （06606） 上市翌日回吐一成。港交所 （00388） 向各大券商發電郵，要求提交成功中籤諾輝健康的客戶名單，擬調查重複認購情況。

【新股IPO】諾輝健康逾百萬人熱捧 港交所擬查重複認購

【09：30】港股早段跌逾200點，報30354點，跌240點。

【09：28】國美零售 （00493） 高開6%。國美零售控股股東黃光裕日前正式獲釋，集團官方微信發布一篇黃光裕在高管會上題為《拚搏奮進 再攀高峰》的講話。內容提及該要以責任、價值、創新、拼搏開啟新的一年，將「國美、家美、生活美」作為永遠的追求，並力爭於未來18個月，使企業恢復原有的市場地位。

【09：25】恒騰 （00136） 逆市升逾4%。恒騰與恒大旅遊集團簽署戰略合作協議，公司旗下儒意影業將其所持有的電影、電視劇知識產權授權給恒大旅遊集團，恒大旅遊集團在全國14個童世界主題公園使用相關IP。

【09：22】恒生指數開報30483點，低開111點。環聯連訊 （01473） 首掛，開報0.67元，較招股價高19.6%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、快手 （01024） 跌逾1%。

【專訪】環聯連訊主席馮銳江：上市集資加快科研發展 料5G市場仍有大量空間

【09：16】人民幣中間價報6.4624，下調88點子。

【09：14】國泰據報周六起實施49天工作周期

【09：13】即月期指開報30388點，跌61點或0.2%。

【09：05】人行將進行200億元人民幣7天期逆回購，1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠800億元人民幣。

【08：37】恒指黑期跌約127點，報30383點，道指期貨跌16點，報31415點。

【08：15】新股環聯連訊 （01473） 今日首日掛牌，昨暗盤向好，各交易場暗盤收市處0.63至0.72元水平，一手帳面賺280至640元。

【新股IPO】環聯連訊1473暗盤收市 一手賺280至640元

【08：00】聯想控股 （03396） 公告，關連附屬公司聯泓新科與新奧股份及廊坊華源就建議收購事項訂立意向性框架協議，聯泓新科擬收購新奧股份及廊坊華源合計持有的標的公司新能鳳凰（滕州）能源有限公司82.5%股權。

聯想控股附屬擬收購甲醇生產銷售公司82.5%股權

【07：45】港股ADR收報30418點，跌177點或近0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.59元，跌0.81元或近1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報742.25元，跌5.25元或0.7%。恒指夜期跌133點，收報30316點，低水279點。

【07：30】美股向下，美國就業數據表現遜預期，加上通脹憂慮升溫，道指曾回吐327點，收市跌119點，報31493點。標指跌17點，收報3913點；納指一度挫1.8%，收市跌100點或0.7%，報13865點。

道指跌119點港股ADR跌177點 紐約期油跌1%

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責任編輯︰梁浩碩