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【Bitcoin】新債王轉軚　唱好比特幣或成「刺激資產」、黃金看法轉中性

Hot Talk 08:30 2021/02/19

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【Bitcoin】新債王轉軚　比特幣或成「刺激資產」、黃金看法轉中性

一直被視為黃金好友；有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），改變了對黃金的看法，並認為bitcoin比特幣是一種更好的交易對象，指比特幣可能是「刺激資產」（Stimulus Asset）。

岡拉克於Twitter發文表示，長久以來一直看淡美元，看好金價，但已對兩者持中性態度，又認為比特幣可能是「刺激資產」，指市場充斥大量流動性，流入比特幣等刺激價格上升。

事實上，岡拉克早前指比特幣正處於泡沫領域，並指自己不喜歡目前已颷高的比特幣。

岡拉克言論表明，比特幣正贏得機構資金管理人的青睞，並可能分散黃金市場的資金。過去一年金價呈現區間波動，而黃金ETF亦見資金流出。

相反，比特幣卻吸引了包括Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）、對沖基金大佬Alan
Howard及Paul Tudor Jones在內的投資者，而比特幣日前突破52000美元水平，屢創新高。

【Bitcoin】新債王岡拉克：比特幣正處於泡沫領域　「有時候人們只蜂擁地擠在船的一邊」

【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）

【Bitcoin】比特幣未見頂？　企業爭相配置　女股神Cathie Wood料比特幣可升多數倍

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 金價 黃金 岡拉克 馬斯克 比特幣

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