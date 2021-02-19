【Bitcoin】新債王轉軚　唱好比特幣或成「刺激資產」、黃金看法轉中性

▲ 【Bitcoin】新債王轉軚 比特幣或成「刺激資產」、黃金看法轉中性

一直被視為黃金好友；有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），改變了對黃金的看法，並認為bitcoin比特幣是一種更好的交易對象，指比特幣可能是「刺激資產」（Stimulus Asset）。

岡拉克於Twitter發文表示，長久以來一直看淡美元，看好金價，但已對兩者持中性態度，又認為比特幣可能是「刺激資產」，指市場充斥大量流動性，流入比特幣等刺激價格上升。

事實上，岡拉克早前指比特幣正處於泡沫領域，並指自己不喜歡目前已颷高的比特幣。

岡拉克言論表明，比特幣正贏得機構資金管理人的青睞，並可能分散黃金市場的資金。過去一年金價呈現區間波動，而黃金ETF亦見資金流出。



相反，比特幣卻吸引了包括Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）、對沖基金大佬Alan

Howard及Paul Tudor Jones在內的投資者，而比特幣日前突破52000美元水平，屢創新高。

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責任編輯︰梁浩碩