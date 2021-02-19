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道指跌119點港股ADR跌177點　紐約期油跌1%

股市 07:36 2021/02/19

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道指跌119點港股ADR跌177點　紐約期油跌1%

道指跌119點
美股向下，美國就業數據表現遜預期，加上通脹憂慮升溫，道指曾回吐327點，收市跌119點，報31493點。標指跌17點，收報3913點；納指一度挫1.8%，收市跌100點或0.7%，報13865點。

港股ADR跌177點
港股ADR收報30418點，跌177點或近0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.59元，跌0.81元或近1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報742.25元，跌5.25元或0.7%。恒指夜期跌133點，收報30316點，低水279點。

紐約期油跌1%
油價回落，受累主要產油國或討論增產消息，紐約期油收報60.52美元，跌0.62美元或1%。布蘭特期油收報63.93美元，跌0.41美元或0.6%。

美滙指數跌0.4%
美國上周首次申領失業救濟人數為86.1萬人，較預期的77.3萬人為高，美元下跌，美滙指數跌0.4%，報90.55。歐元兌美元報1.2095；美元兌日圓報105.65。

美國10年期債息報1.3厘。

紐約期金升0.1%
美元下跌，金價止跌，紐約期金收報1775美元，升2.2美元或0.1%。現貨金於1776美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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