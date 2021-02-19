【美股收市】科技股捱沽 納指續挫0.7% 道指跌幅縮至119點

美股最新公布的就業數據表現差過預期，連同油價向上令通脹憂慮升溫，美股繼續整固，對借貸成本敏感的科技股跌勢更深，投資者繼續撤出，拖累納指再跑輸；不過，三大指數收市跌勢都顯著縮窄。

道指曾回吐327點，收市只跌119點，報31493點。標指跌17點，收報3913點；納指一度挫1.8%，收市跌100點或0.7%，報13865點。

重磅科技股獲利沽盤湧現，特斯拉跌1.4%；幾個月前才推出首款5G手機的蘋果公司，正招聘6G系統開發人員，意在擺脫對其他公司依賴。業內預計6G要等到2030年左右才會推出，蘋果希望在新技術開發的最早階段就參與其中。蘋果股價一度挫2.6%，收市下滑0.9%。

美國上周首次申領失業救濟人數為86.1萬人，多過外界估算的77.3萬人，意味失業狀況差過預期。除此之外，部分企業在業績期內推出的業務指引亦未算積極，進一步印證經濟基本面尚有隱憂。

零售股沃爾瑪（Walmart，美：WMT）收入雖勝預期，但新一財年業務指引卻傾向審慎，僅料其扣除燃氣銷售後的在美本土同店銷售錄低單位數增長，拖累股價挫6%。

就業數據令人失望，美滙指數回吐至90.56，金價從兩個月低位回穩。比特幣一度高見逾52621美元，尾段回軟。有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)轉軚，稱投資比特幣的前景較黃金更好。

油價從13個月高位回吐，紐約期油收市下滑1%，報60.52美元。

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責任編輯：柯志宏