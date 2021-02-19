儲局理事：儲局冀就業最大化　經濟增長能夠「可持續」

▲ 美國聯儲局理事布雷納德表示，局方將關注氣候變化的長期風險。（法新社資料圖片）

美國聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）周四表示，儲局對氣候變化的關注，不會減少其對實現就業最大化的關注。

布雷納德表示，局方將關注氣候變化的長期風險，還將關注向碳依賴程度較低的經濟的過渡，將如何影響中長期的經濟增長。

她指出，專注於對促進增長和就業的可持續經濟的投資，這些優先事項與聯儲局總體框架非常吻合，這是確保經濟以可持續方式實現就業最大化。

布雷納德的講話重點關注金融企業及包括聯儲局作為監管者，需要更明確地考慮氣候變化對行業的商業計劃和投資組合構成的風險，並投資於所需的複雜模型和數據分析。

但是她對向更氣候友好型經濟過渡的評論也標誌著，聯儲局官員在兩周內第二次表明，與拜登政府將公共投資和綠色能源轉型作為其計劃中心的意圖大體一致。

美國總統拜登將氣候政策作為核心目標，目標是在30年內實現「零碳排放」經濟。

聯儲局無法控制那些旨在創造就業機會、綠色能源或兩者兼而有之的政策。但其對降低利率的承諾，以及暗示聯邦政府有更多借貸能力以修復經濟，可能有助於為政府推行的任何計劃掃清障礙。

布雷納德表示，聯儲局的興趣是履行其就業最大化任務，局方還進行必要的投資，以確保美國經濟在中長期過渡到可持續的基礎。

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編輯：李勝君