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【新股IPO】賽生醫藥6600招股抽唔抽 快來看看認購前要知的五大不可不知

股樓投資 12:15 2021/02/19

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新股停不了，今日到賽生醫藥（新上市編號：06600）接力招股，大家入飛前，不妨先了解一下公司情況。

一.

賽生藥業由周五(19日)起至下周三(24日)招股，計劃發行近1.16億股，當中10%即約1,159.9萬股為本地公開發售，90%為國際配售，設15%超額配售權。招股價介乎每股17.2至18.8元，集資最多約21.81億元；每手500股，入場費約9,494.72元，3月3日掛牌；摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。

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二.

是次上次引入11名基石投資者，包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等，合共認購10.4億元等值股份，約佔發行規模47.5%至52%，設6個月禁售期。

三.

集資所得約30%用於投資中國或其他全球市場的潛在收購及授權；約28%將用於償還現有債務；約 26%用於開發及商業化臨床階段候選產品；10%將用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施；餘下約6%為持續臨床研究提供資金。

四.

賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療，並為輝瑞及百特等合作夥伴製藥公司銷售推廣產品。

五.

截至去年底止9個月，賽生藥業收入按年增22.7%至15.8億元人民幣，純利升41.6%至6.9億元人民幣。毛利率高達78.2%，按年增加近1個百分點，主因日達仙於去年上半年在需求及使用量增加，而產品的毛利亦高於其他。

昭衍新藥6127即日起招股 入場費15252元 你抽唔抽？，見【下一頁】

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記者：張以正

 

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