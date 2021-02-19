【樓市現象】見單位賣一間貴一間 分支家庭速入市鎖定置業成本 760萬購映灣園連租約3房

樓市氣氛持續暢旺，二手樓價更有上升勢頭，不少買家怕未來樓價更高，也加快入市步伐。其中一個家庭客眼見東涌區二手單位成交價一單比一單高，遇上映灣園連租約單位也要拍板購入，待租約完結收回自用。

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中原地產副區域營業經理張少勛表示，農曆新年長假期過後，東涌區二手交投繼續造好，2月累錄得約53宗成交，當中指標屋苑映灣園成交最多，已錄17宗成交。

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張少勛表示，映灣園12座高層D室，實用面積648平方呎，三房間隔，享山景，附連租約，原叫價770萬元，減價10萬元，以760萬元沽出，折合實用呎價11,728元。買家為區內分支家庭，眼見成交暢旺，賣一間貴一間，上址屬入場門檻較低的細三房，加上層數高，光猛開揚，見條件合適，不惜連約承接，及早鎖定置業成本，待租約完結收回自用。以單位現時月租16,500元計算，租約至今年8月，期間買家可享2.6厘租金回報。

張少勛指，原業主於2006年12月以226.4萬元一手購入單位，持貨約14年，是次沽出單位，賬面獲利約533.6萬元離場，單位升值約2.4倍

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記者：陳詠妍