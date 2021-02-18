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【德州大停電】美國中部天然氣現貨價格周四暴跌99% 曾飆升至逾1000美元

Hot Talk 23:52 2021/02/18

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美國中部遭極端天氣侵襲，天然氣價格一度飆升，周四隨供應恢復，現貨價格暴跌99%。

極地渦旋侵襲美國中部，德州極端天氣導致能源價格飆升，由於德州天然氣產量居全美第一，每百萬英熱單位天然氣現貨價格一度狂升至超過1000美元。不過，彭博社最新報道，隨著供應恢復，天然氣現貨價格在周四暴跌99%，供應最短缺的時候或已過去。

根據交易商，奧克拉荷馬州奧諾霍天然氣運輸中心次日交付的天然氣現貨價格，在周四跌至每百萬英熱單位10美元或以下，而前一日的價格為1250美元。

根據彭博社數據，在本輪冬季風暴之前，德州天然氣產量居全美第一，每天的天然氣產量約為230億立方英尺，除了液化天然氣外，德州還通過管道向墨西哥出口天然氣，墨西哥經濟部長甚至擔心墨西哥工業受到影響，表示已與美國駐墨西哥代表聯繫，以尋求美國持續向墨西哥供應天然氣。

德州停電料影響200萬至300萬桶產油量，油價短綫或上試70美元，請按【下一頁】

德州大停電，三電、恩智浦等半導體企業被逼停產，請按【下一頁】

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【油價】美國德州寒潮煉油廠關閉設施　油價13個月新高、中石油升13%

編輯：陳健婷

極端天氣 墨西哥 德克薩斯 美國 天然氣

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