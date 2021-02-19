【開市9點半】諾輝健康首掛升兩倍　環聯連訊、賽生藥業跟唔跟到？

（1）諾輝健康 （06606） 首掛升兩倍後，本港短期有兩隻新股值得關注，包括今日（19日）正式上市的環聯連訊 （新上市編號：01473） 和今日招股的賽生藥業 （新上市編號：06600） ，其中環聯連訊暗盤一度升逾7成。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】環聯連訊1473暗盤收市 一手賺280至640元

（2）賽生藥業今天至下周三（19日至24日）招股，招股價介乎17.2元至18.8元，一手500股，入場費9494.7元。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股 每手入場費9495元 引11名基石投資者

（3）新股市場以外，MPF表現亦不俗。強積金（MPF）專家、積金評級公司指，自去年底至今的過去3個月MPF表現，累升逾12%，乃自2013年以來、距今8年的最勁升幅。

【MPF】景順安聯上月MPF表現最好 靠兩大關鍵致勝

（4）港府收市後公布多項經濟數據，2020年10月至2021年1月失業率達7%，創近17年最高。

【香港經濟】香港失業率升0.4百分點至7%、近17年高位 經濟師：仍未見頂

（5）令全球嘩然的GME挾淡倉事件再有新消息。被視為發起挾倉的領軍人物Keith Gill遭集體訴訟，斥其假稱是業餘投資者，實質是持照證券專家。

【遊戲驛站GME】GME挾淡倉領軍人物Keith Gill遭集體訴訟 涉嫌證券欺詐及操縱市場

（6）美股近來動力減弱，商品大王羅傑斯（Jim Rogers）接受印度傳媒訪問時表示，除債券市場外，目前仍未看到成熟的泡沫，而此刻美股正處歷史新高，自己不會買美股，寧願買日本及俄羅斯股票。

【商品大王】羅傑斯認為美股過高 寧買日本及俄羅斯股票

（7）巴克萊（Barclays，英：BARC）公布全年業績時宣布重新向股東派息，並啟動7億英鎊回購計劃，市場關注滙豐HSBC （00005 ）2月23日公布業績和討論會否重新派息。

【匯豐HSBC】巴克萊重啟派息 大摩料滙豐股息僅2.5厘再推新節流措施（第二版）

（8）恒隆地產 （00101） 收購美國政府位於壽臣山壽山村道美國駐港領事館宿舍物業一事終有進展。

【美國領事館】恒隆：美領館壽臣山地皮賣方已完成外交義務 交易已獲中央同意

（9）港府公布首批復星/BioNTech新冠疫苗「復必泰」將於月底運抵香港，而由中國科興生物製造的100萬劑疫苗會於今日率先抵港。

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？ 復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，牛年首日開市繼續送上。

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