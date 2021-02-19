【Bitcoin】超級大好友唱好比特幣　料將成為全球儲備貨幣　長期上看100萬美元？

比特幣近期持續飆漲，本周三（17日）歷史性突破5.2萬美元，再創歷史新高。比特幣超級大好友、虛擬貨幣對沖基金Morgan Creek Digital Assets創辦人Anthony Pompliano周三（17日）作出大膽預測，指比特幣價格最終可升至100萬美元。

他接受外媒訪問時預測，到2030年，比特幣價格料將升至50萬美元，最終有可能漲至100萬美元，但他未有提供明確時間表。他稱自己的預測主要以下幾個因素，包括比特幣的稀缺性（上限為2,100萬枚），另外比特幣具有去中心化性質，因此不受包括央行在內的中央機構所控制。Pompliano還稱：「我認為比特幣最終將成為全球儲備貨幣，其市值最終會遠超黃金。」

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對於比特幣本輪升幅，他解釋道，這是由於政府增印了數萬億美元，以注入經濟，對於個人、金融機構以及企業而言，他們需要找尋方式保護其購買力，因此他們最終決定投資比特幣。全球最大資產管理公司貝萊德此前曾披露文件顯示，該公司有意涉足虛擬貨幣，據公司全球固定收益負責人Rick Rieder表示，貝萊德目前已開始投資比特幣。

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編輯：李勝男