【周末市集】D2 Place市集《文地貓 X Figurecross 》　引入日本首飾家品、本地插畫品牌

隨著本地疫情逐步受控，D2 Place本周未將舉行《文地貓 X Figurecross - 扮工秘笈市集》，有多個本地品牌帶來獨特產品，屆時更將會有主題限定小禮品供換購及換領。

【Apple TV+】Apple夥荷里活製作室Skydance 展開數年合作共創動畫

檔主推介

Hitori Sekiya ：日本首飾家品、第一手設計情報、本地手繪擺置。品牌廣推可持續發展時尚精品理念。



Chee Stained Glass 小慈玻璃心 ：主要做一些彩色玻璃做的筆座、名片座、「假花擺設」及座檯用品等，為大家苦悶的工作加點色彩。

毛毛聊CinGaryee：是一人插畫品牌，畫師Garyee主要用毛筆為創作媒體，多以聖經和動物作主題，以新舊交融的方式創作一幅幅正能量作品。

鴛鴦茶餐廳 ：「貓咪香港」裡面出現的五隻主角貓，都是檔主一直照顧，一起生活了很久的街貓。檔主以牠們為藍本設計了各種產品。

市集詳情

日期：2月20至21 日 (星期六、日)

時間：下午 1 時至晚上 8 時

地點：D2 Place一期2樓The Space

【限聚令放寬】ACX@北角匯復業 料戲迷「報復式」入場看戲

【品牌聯乘抗逆】KiKi茶推花系茶飲 聯乘L'Oréal買茶送美髮油

責任編輯：蘇穎琪