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【東京奧運】辭去奧運大臣一職 橋本聖子正式接任東京奧組委主席

環球政經 23:00 2021/02/18

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東京奧組委理事會周四（18日）上午，召開第三次會議，正式決定由日本奧運大臣橋本聖子接任2020年東京奧運會組委會主席。據日本媒體報道，她已經向首相菅義偉辭任奧運大臣一職。

橋本聖子表示把新冠疫情視為最重要事項，她稱「將完善體制，舉辦讓大家感到安心安全的東京奧運。」她又表示要改善性別平等問題。

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最新調查結果顯示，逾80%民眾認為東京奧運會「應再次延期」和「應中止」。同時，因森喜朗的不當言論及辭職事件，對人氣正在下降的東京奧運會增加負面影響。

56歲橋本聖子曾是速度滑冰運動員和單車運動員，先後參加過四屆冬奧會和三屆夏奧會，是參加奧運會次數最多的日本女運動員，在1996年亞特蘭大奧運會後退役，並2019年出任日本奧運大臣。

 

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責任編輯：潘曉豐

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