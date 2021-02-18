香港投資基金會調查：逾50%僱員認為強積金應涵蓋A股基金

香港投資基金公會（HKIFA）公布一項有關強積金調查報告，發現逾53%受訪者對強積金應包含A股作為其一投資選項，當中逾6成人士認為中國經濟帶動世界經濟未來增長的主要動力，並有25%受訪者表示強積金組合應配置至中國A股市場才可掌握相關潛力。然而，約五分之二的受訪者認為中國A股沒有吸引力，原因在於投資者對中國監管框架及市場運作缺乏了解。

另外，公會指出應進一步放寬投資限制，為業界提供更多強積金產品，認為這並不單滿足僱員退休前權益累積的階段，亦是為退休後的提取階段；亦可將「強積金可扣稅自願性供款」和「合資格延期年金保單」的稅務優惠分開處理，兩者各有6萬元的稅務優惠，以充分發揮兩種計畫的互補作用。此外，公會亦建議容許以電子或數碼方式作為收取強積金資料及文件的預設選項，減低成本，未來可配合「積金易」平台。

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投資基金公會退休金委員會副主席曹偉邦在線上記者會時表示，市場波動或會是監管機構的憂慮之一，故短期市場難以出現純中國A股基金，不過他認為監管機構亦會衡量風險及市場需求。他續指，今年疫情仍會為投資方向帶來影響，不過留意到疫苗已推出，與一年前比較相信市場對疫情擔心有所緩和，籲打工仔應分散投資，助減低下行風險。

基金公會委託善美佳市場顧問公司於去年11月進行網上調查，訪問840名年齡介乎25至65歲的香港居民，平均月入3萬元以上或持有逾50萬元流動資產。

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責任編輯：潘曉豐