【專訪】環聯連訊主席馮銳江：上市集資加快科研發展　料5G市場仍有大量空間

▲ 環聯連訊主席兼行政總裁馮銳江表示，公司上市可集資近1億元，擬加快科研發展腳步，預備迎接6G浪潮。

環聯連訊 （01473） 今日（19日）上市，環聯連訊主席兼行政總裁馮銳江表示，公司過去30多年「一直跟著科技發展走」，他指，隨著現時踏入5G時代，公司上市可集資近1億元，擬加快科研發展腳步，預備迎接6G浪潮。

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行內技術門檻高 公司地位難被取代

馮銳江指，公司能夠在行內立足逾30年，皆因公司未有仿效其他國內同行集中專注單一業務。公司過去相繼發展無線微波網絡、光纖網絡、物聯網幾個版塊，全覆蓋通訊網絡，考慮到行業技術門檻較高，公司跟現時的客戶已至少合作逾十年，與客戶「一起成長」，料公司行內地位難以取代。

除了加強技術能力外，公司上市另一重點目標為拓展市場份額。馮銳江表示，未來仍以中國客戶為主，但擬同步計劃打入東南亞市場，因現時不少客戶將生產鏈轉去東南亞，公司擬配合客戶給予技術支援。

業務穩定增長 料5G市場仍有大量空間

被問到中美貿易關係緊張對公司業務有何影響，馮銳江指，儘管近幾年不斷有中美貿易爭拗，但公司業績持續增長，直言「睇數字就知冇影響」，反映市場存有誤解。他預期，未來5G市場仍有很大增長，料公司未來收入仍然可觀。

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編輯﹕賴奕羚