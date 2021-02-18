▲ 【港鐵股價】港鐵星期六起加強非繁忙時段列車班次 港島綫及荃灣綫每3分鐘一班車

港鐵 （00066） 公布，因應政府最新的防疫措施包括延長食肆的堂食時間，將於星期六（20日）起，加強五條鐵路綫（港島綫、荃灣綫、將軍澳綫、南港島綫及西鐵綫）於周末個別非繁忙時段的列車服務，以配合可能增加的乘客量。五條鐵路綫的班次調整，將包括周末及公眾假期上午7時至下午2時，及下午5時至8時兩個時段，其中港島綫和荃灣綫在加強服務後，班次最頻密時維持約3分鐘一班車。

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而為配合香港迪士尼樂園重開，自周五（19日）起，迪士尼綫將在迪士尼樂園開放的日子，加密繁忙時段列車班次至每10分鐘一班車，其他時間則繼續維持每20分鐘一班車。

港鐵去年因疫情關係，載客量大減，公司早前更此發盈警，預告全年盈轉虧，因此載客量回升，對港鐵業績來說，也是其中一項重要因素。港鐵周四跌0.1%，收報44.9元。

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編輯：陳韻妍