【遊戲驛站GME】GME挾淡倉領軍人物Keith Gill遭集體訴訟　涉嫌證券欺詐及操縱市場

▲ 推動買入GME的領軍人物Keith Gill遭集體訴訟。

令全球嘩然的GME挾淡倉事件即將謝幕？被視為發起挾倉的領軍人物Keith Gill遭集體訴訟，斥其假稱是業餘投資者，實質是持照證券專家，抬高股價獲利，涉嫌欺詐和操縱市場的行為。

Keith Gill是Reddit討論區WallStreetBets（WSB）上的風雲人物，影響力擴大至Youtube、Twitter等其他社交媒體，向散戶宣傳且鼓勵他們購買GameStop股票。

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訴訟指出，Gill實際上是一名有持照證券專家，他透過欺詐和操縱市場獲利，這些行為不僅違反了諸多行業法規和規則，而且還破壞了股票市場的完整性，令購買期權合約和高價追貨的投資者蒙受巨大的損失。

證券集體訴訟公司Hagens Berman Sobol Shapiro代表華盛頓州Christian Iovin在內的多名散戶提出訴訟，表示他們在GME股價低於100美元時，賣出了價值20萬美元的股票認購期權，但GME股價一度飆升至400美元，迫使他以高價買回認購期權。

另外美國證券交易委員會SEC數據顯示，在GME股價觸碰頂峰後，在第二個交易日（1月28日）有超過100萬股，總值3.59億美元的股票未能交割，主因為買家缺乏現金、賣家沒有股票完成交易。SEC表示，未能交付還有其他原因，好倉和淡倉都有機會發生，並不一定是無貨沽空的結果或證據。

GME事件也引起政界人士的關注，美國眾議院將於當地時間周四就是次事件召開聽證會，Gill將被傳召出席聽證會，一併出席聽證會有Robinhood Markets、Citadel

LLC、Melvin Capital Management和Reddit的管理曾。

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編輯：陳華