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【WhatsApp更新】WhatsApp宣布陸續推新通知　供用戶查看及接受私隱政策更新

科技 07:30 2021/02/19

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WhatsApp今（19日）再宣布，在未來數星期，WhatsApp將陸續推出新的通知供用戶查看及接受私隱政策更新。

通訊程式WhatsApp在1月初表示將更新私隱條款，要求用戶將個人資料與Facebook分享，結果觸發轉用通訊軟件Signal、Telegram「移民潮」，其後WhatsApp表示政策將延期於5月中推行。WhatsApp今（19日）再宣布，在未來數星期，WhatsApp將陸續推出新的通知供用戶查看及接受私隱政策更新。

WhatsApp發布官方「Stories」限時動態　強調保護用戶私隱

【私隱保障】Telegram被指存有漏洞  秘密通訊功能並沒有真正銷毀檔案？

WhatsApp表示，在過去數星期一直聽取用戶的意見，並通過視像會議與來自不同國家的用戶溝通，明白用戶想了解訊息是否受端對端加密技術保障、是否無法閱讀或收聽個人對話、及保留每個用戶發送信息的紀錄等。WhatsApp強調，該企在全球採用一致性的方法保護用戶私人信息，將無法讀取用戶的私人訊息，亦不會與Facebook分享聯絡人名單及用戶的私人訊息。

該企又指，自1月起WhatsApp已透過動態功能，向超過20億用戶直接傳遞這個信息。同時，WhatsApp將於應用程式內提供更詳盡內容供用戶閱讀，並讓用戶可以按照自己的進度查看條款和私隱政策。在數星期後，部分用戶將會看到一條小橫額，邀請他們再次查看這些政策。

WhatsApp強調，新服務條款和私隱政策不會更改個人對話的私隱性，而且只與商業業務功能有關，用戶也可自行決定是否與商戶聯繫。WhatsApp再指，經歷過去數星期的發展，該企深明要維持全球用戶的信任，便應詳細解釋如何保護用戶的私隱。

【社交移民潮】WhatsApp全球流失數百萬用戶　Telegram推更新容許匯入WhatsApp聊天記錄

責任編輯：曾曉汶

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