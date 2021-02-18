【牛年報喜】 南豐集團年初至今錄逾56億元銷售成績 今年將主推日出康城第十期

樓市持續暢旺，發展商今年以來的賣樓成績相對不俗，其中南豐集團錄得理想銷情。集團於今年1月推出全新日出康城第十期臨海住宅項目「LP10」，南豐發展有限公司地產發展部及銷售部總經理盧子豪先生表示，項目首三輪銷售成績令人滿意，開售短短1個月已累售495伙，佔整個項目單位逾5成半，套現近50億元。而南豐集團今年將會主力推售「LP10」，集團正積極考慮推出新一輪單位應市，有機會最快於季內再度登場。

至於集團其他項目，日出康城第6期「LP6」於1月份合共沽出19個單位，套現逾5.3億元。「LP6」開售至今，已累售2,376伙，佔整個項目逾99%，僅尚餘16個單位待售。另外，「深水灣徑8號」1月份亦錄招標成交，單位為第2座9樓D室，面積2,865平方呎，成交價1.86億元，呎價6.5萬元，至今項目累售14伙，套現約35.6億元。而「Island Garden香島」已累售466伙，現僅餘4伙高層特色單位待售。

集團今年會繼續以招標形式推出「深水灣徑8號」的餘下單位，同時亦以先到先得及招標形式推出「LP6」餘貨單位。盧子豪先生指：「若以整個南豐集團計，2021年初至今，僅約1.5個月，集團已合共售出 515 個住宅單位，套現超過 56 億元，成績驕人。」

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責任編輯：黃苑筠