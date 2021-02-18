【瑞幸咖啡】瑞幸高層逼宮CEO失敗被調職　郭謹一：今年1月新開門店逾120家

▲ 【美股焦點】瑞幸咖啡高層逼宮失敗被調職 郭謹一：今年1月新開門店逾120家

瑞幸咖啡（美：LK）早前一度鬧出高層逼宮事件，要求罷免董事長兼首席執行官郭謹一，瑞幸咖啡董事會調查組周三（17日）晚發公告，指調查後未發現郭謹一有不當行為，而原先逼宮的多位瑞幸咖啡高層則被調職。

今年1月，網上傳出瑞幸咖啡7位副總裁、所有分公司總經理和核心業務高管簽署聯名信，集體請求罷免郭謹一。根據聯名信指出，郭謹一利用供應商進行貪污、濫用權力剷除異己、壓縮門店員工編制，還被指責個人能力低下等。

瑞幸早前與SEC達成和解協議【下一頁】

郭謹一被證未有不當行為後，周四（18日）發布內部信，並宣布了一系列架構調整。郭謹一在內部信中表示，2020年瑞幸門店總數近4800家，現制飲品銷量超過3億杯，今年1月瑞幸新開門店超過120家，而且瑞幸咖啡註冊用戶已近1億。

郭謹一表示，剛過去的2020年是瑞幸創建以來最艱難的一年，也是瑞幸實現觸底反彈和逆勢增長的一年。春節黃金周期間，瑞幸的現製飲品杯量為去年同期近5倍、收入近7倍，相信與低基數效應有關。

瑞幸46高層逼宮，郭謹一否認中飽私囊【下一頁】

瑞幸作出一系列的架構體系調整，分為前台、中台、後台三部分：前台包括運營線、增長線；中台包括技術線、產品線、商業分析部；後台包括對外合作線、財務線、人力資源線、合規線。

至於早前多名參與聯名信逼宮事件的高管職位出現調整，其中吳濤、周斌、李軍不再擔任大區總經理。

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編輯：陳韻妍