【涼風有信Vincent@iM網欄】牛年投資運程直擊 屬火老闆股票大升 比特幣看高一線

各位讀者好！今日人日，祝大家生日快樂，桃花人緣旺盛。

除了人日，今日還是雨水節氣的第一天，祝大家寅月行好運，財源廣進，雨潤鴻運。

好啦，過了年半個月左右，大家覺得牛年如何？

回說個人預測， 過年前同大家預測過辛丑年疫情應該會向好，結果年初一之後不久，真的見到疫情明顯轉好，甚至有一日(好似係初五) 的確診人數首次跌至個位數。

向好是當然，因為去年金太弱，大家捱了成年凍金；今年是大金年，人人得以補金，肺部自然會變強，疫情都會轉好。

相信這些低診數字是大家樂見的，除了筆者自己測中開心之餘，亦都期望疫情盡快轉好、盡快清零，百業可以盡快重開。

健康當然是首要，當健康重拾後，大家就可以開始揾錢啦。

在這裡同大家看看辛丑年如何投資。

過年前，筆者早已同大家分享過辛丑年，我睇好哪幾樣投資標的。在這裏重溫一下。

貴金屬我睇好白銀。因睇好今年疫情向好，黃金避險的功能應該會削弱，但貴金屬的價值仍然存在(世界各國都不斷QE) 所以我睇好白銀。

但有另一種新興資產我都睇好的，就是比特幣。

過年前在專欄同大家提過比特幣今年會持續向好，而本人年卅晚首次開直播時亦都特別再同大家重提比特幣，提醒大家要買。

果然講完不久，搭正年初一，比特幣就已經破頂去到四萬八千幾，而家甚至已破了五萬，走勢相當凌厲。

如果有追看本人專欄或者直播的朋友，而又有跟風入市的，恭喜你，你應該已經賺個盤滿缽滿過肥年了。

無睇到的都唔緊要，可以上hklivefeed重溫。

另外股市方面，真是炒到興烚烚全民皆股。而家基本上沒哪隻大型股票是不升的。

由於不斷有讀者追問我叫我「畀lum把」，

那我就不如醒大家一隻騰訊700吧。

每年筆者都有一個喜好，就是挑些公司老闆八字來看，該年行財運的，我就會特別留意他的股票。

今年是大金年，所以屬火的老闆財運特別好。中國就正好有兩位科技巨人是屬火的，就是馬雲及馬化騰。

騰訊今年走勢依然勁，很多財星已經爭相談論究竟幾時會破一千。馬化騰今年財運好，相信破千將會在今年內發生。

所以大家有閒錢的不妨留意下。

馬雲亦終於撥開雲霧，今年行運。希望他以後謹言慎行之餘，螞蟻可以捲土重來，順利上市。

最後想講下美股。真的好熾熱，接近瘋狂了。現在筆者身邊基本上所有朋友都集中炒美股，晚晚唔訓昅實個市。

當然我覺得美股是有高追的潛力，但始終已經進入瘋狂狀態，別人貪婪的時候你要恐懼；再加上辛丑年不利美股走勢，因為美國是以「羊」為貴，今年「牛亅沖「羊」，不利美股，所以今年農曆六月(未月) 相信會是一個關鍵時刻。

如果大家頭半年有利可圖，不妨到年中之前稍作減持，持盈保泰，過了農曆六月再靜觀其變下半年策略。

最後提提大家新任美國總統拜登，八字屬殺重身輕，以水為殺。由於股市屬水，這種八字格局要處理金融危機一點也不出奇，所以大家要小心部署。

好了，祝大家人日快樂，生日快樂，股市快「上」！

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