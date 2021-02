【Good Food,Good Mood@iM網欄】維港旁發現露天庭園餐廳 ÉPURE法式下午茶

疫情搖擺不定,晚市堂食禁完又禁,衍生了「afternoon tea/ early dinner is the new norm」的說法。我一向很怕食下午茶,感覺它份量少,三層架上的食物經過時間洗禮,多數好睇唔好食,有些更是又唔好睇,又唔好食!米芝蓮一星法國餐廳ÉPURE深明此道理,決定一反傳統,推出將每道菜逐道呈上的下午茶,五道菜套餐每位只需HK$328+10%,實行賣相與味道兼得。

喜歡fine dining的讀者對ÉPURE一定不會感到陌生,皆因它是九龍區少數的高質法國餐廳,連續五年獲星,口碑不俗,而多數人都會在以金色為設計主調的高級用餐區用膳,又有幾多人知道其實ÉPURE都有個以法式庭園為題的戶外用餐區呢?疫情下,社交距離及流通的空氣最為重要;此戶外庭園毗鄰維港,空間寬敞,天朗氣清的日子在藍天白雲下享用法國料理份外寫意。

說回食物,探訪那天的前菜是「生牛肉他他」;法籍大廚Nicolas Boutin對法國Polmard Beef情有獨中,原因是牛群生長於法國東北部洛林默茲河地區,享受着五星級待遇,庖丁會趁牛肉最新鮮的時候立即包裝兼低溫急凍處理以確保衛生,難怪肉味醇厚。Chef Nicolas在牛肉他他中加入布列塔尼海苔、茴香、及微酸他他醬,味道清新開胃。

是日餐湯是「南瓜湯」,我不是南瓜湯的粉絲,也覺得此湯口感順滑,清甜香濃,在冬日下嚐此暖呼呼的湯品,合格!

主菜是「法國黃油雞」,此走地雞的肉質嫩滑多汁,含有豐富的脂肪,因此較為香口,雖然同時用了雞腿及雞胸位置,難得的是連雞胸也不會感覺「鞋烚烚」,再一次證明優良食材的重要性。

甜品是下午茶重要的一環;ÉPURE的下午茶十分講究,在主菜之後、甜品之前設了一道pre-dessert,以糖煮榲桲製作清爽雪葩,用處是清一清味蕾,亦可一解飽膩感,好以迎接主甜品登場。

五道菜下午茶以餐廳的招牌「梳乎厘」作結,其口味時有改變,今次是榛子味,其果仁香味十分香濃,餘香留在口腔中久久不散,質感則豐盈鬆軟,空氣感十足,不愧為港女最趨之若鶩的經典甜品。

寫到這裡,政府剛宣佈即將可以有限度回復晚市堂食,希望疫情一去不復返,讓各大餐廳得以喘息。

