【Good Food,Good Mood@iM網欄】維港旁發現露天庭園餐廳 ÉPURE法式下午茶

疫情搖擺不定，晚市堂食禁完又禁，衍生了「afternoon tea/ early dinner is the new norm」的說法。我一向很怕食下午茶，感覺它份量少，三層架上的食物經過時間洗禮，多數好睇唔好食，有些更是又唔好睇，又唔好食！米芝蓮一星法國餐廳ÉPURE深明此道理，決定一反傳統，推出將每道菜逐道呈上的下午茶，五道菜套餐每位只需HK$328+10%，實行賣相與味道兼得。

喜歡fine dining的讀者對ÉPURE一定不會感到陌生，皆因它是九龍區少數的高質法國餐廳，連續五年獲星，口碑不俗，而多數人都會在以金色為設計主調的高級用餐區用膳，又有幾多人知道其實ÉPURE都有個以法式庭園為題的戶外用餐區呢？疫情下，社交距離及流通的空氣最為重要；此戶外庭園毗鄰維港，空間寬敞，天朗氣清的日子在藍天白雲下享用法國料理份外寫意。

說回食物，探訪那天的前菜是「生牛肉他他」；法籍大廚Nicolas Boutin對法國Polmard Beef情有獨中，原因是牛群生長於法國東北部洛林默茲河地區，享受着五星級待遇，庖丁會趁牛肉最新鮮的時候立即包裝兼低溫急凍處理以確保衛生，難怪肉味醇厚。Chef Nicolas在牛肉他他中加入布列塔尼海苔、茴香、及微酸他他醬，味道清新開胃。

是日餐湯是「南瓜湯」，我不是南瓜湯的粉絲，也覺得此湯口感順滑，清甜香濃，在冬日下嚐此暖呼呼的湯品，合格！

主菜是「法國黃油雞」，此走地雞的肉質嫩滑多汁，含有豐富的脂肪，因此較為香口，雖然同時用了雞腿及雞胸位置，難得的是連雞胸也不會感覺「鞋烚烚」，再一次證明優良食材的重要性。

甜品是下午茶重要的一環；ÉPURE的下午茶十分講究，在主菜之後、甜品之前設了一道pre-dessert，以糖煮榲桲製作清爽雪葩，用處是清一清味蕾，亦可一解飽膩感，好以迎接主甜品登場。

五道菜下午茶以餐廳的招牌「梳乎厘」作結，其口味時有改變，今次是榛子味，其果仁香味十分香濃，餘香留在口腔中久久不散，質感則豐盈鬆軟，空氣感十足，不愧為港女最趨之若鶩的經典甜品。

寫到這裡，政府剛宣佈即將可以有限度回復晚市堂食，希望疫情一去不復返，讓各大餐廳得以喘息。

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