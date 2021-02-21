【陽光旅途@iM網欄】恭喜發財的來源 古式古香老廣州

「恭喜發財！」

祝各位讀者牛年行大運！身體健康！恭喜！先和大家拜個年。相信過年的恭賀說話最多人說的，一定是「恭喜發財」。根據專家考證，有關「恭喜發財」最早的出現於一個英國人青年威廉所寫的《洋人在廣州》的書中。19世紀初的晚清朝同治時期，「洋務運動」在中國興起，吸引了許多外國的商人來到廣州做生意，開辦洋行，威廉就在廣州旗昌洋行工作。威廉在書中主要記述當時他的所見所聞。書中有這樣的記載：「在清代，廣州十三行一些吃洋務飯的中國人，每逢過年時，都會到洋人的商館拜年，一進門便不停講『恭喜發財』。」當時洋行是按照每年公司的利潤多少，而對中國僱員發放獎金、花紅。生意好奬金就多，所以他們新年會祝僱主發財，也就是祝願自己新一年可以獲得更多的奬金。

廣州是一個對我十分重要的一個地方。現在政府不斷叫年青人到大灣區發展，而大灣區的主要城市之一就是廣州。20年前還是年青人的我就隻身跑到廣州去工作，之後還先後在當地創業，開過旅行社、保險公司和酒吧！所以對廣州特別有感情。很多人都覺得廣州是一個做生意的地方，沒有什麼可看，其實並非如此。廣州很大，包括有增城、番禺、清遠等等。當中有很多不同主題的景區可以參觀，今天主要為大家介紹最歷史悠久的老廣州，也就是當年十三行一帶的風光。

清朝時，廣州可以說是一個對外貿易的主要窗口，而當時所謂「十三行」其實只是當時對外貿易特區的一個統稱，當中的洋行不只十三家，位於今天的十三行路以南，廣州文化公園一帶。今天大家逛着和平東路和十三行路，仍舊可以看到很多舊的騎樓建築，而且這區仍是服裝布匹的批發巿場，很有老廣州的特色。如果想進一步了解當時的情況，可以走進文化公園內的”十三行博物館”去參觀，館內收藏了超過4800件文物，可以讓你更清楚這段歷史。

來到這個區域，另一重點要參觀的，就是沙面島。從博物館出來，可以來到珠江邊上走走，沿著江邊往西行，就可以到達沙面島。在1859年7月，英法和清政府正式租借當時在十三行附近的一塊河上小沙洲，之後填為一個小島，成為英、法租界，清政府每年只收取很少的租金，但就放棄了沙面的一切權利。今天在沙面島上，都保留著西式的古典建築，是遊客必到的景點，亦是一個打卡拍照的好地方。而且大多數的建築物都改為餐廳、酒吧或咖啡廳，非常適合與好友共聚。而島上亦有很多婚紗攝影的店舖，是廣州一個婚照熱點！當年我亦特別回去這個地方拍攝結婚照！

其實廣州還有很多其他好玩、好吃的地方，亦有很多發展的商機，之後再和大家分享。如果想喜歡我的文章，可讚好我新的面書專頁：陽光旅途Sunny Cho

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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