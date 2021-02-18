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調查顯示香港五年首度擺脫「假期不足」感覺 兩成港人上個假期以Staycation度過

環球政經 20:41 2021/02/18

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香港人工作繁重，就算有假期都總覺得不夠用，未能「充足電」。但受疫情影響，多國封關加上限聚令和多個娛樂場所關閉。使香港人五年來首度擺脫「假期不足」感覺，為全球最低地區之一。

【港股追蹤】明日起放寬社交距離措施 餐飲旅遊股造好 專業旅運大升近4成 【見下頁

根據旅遊網站Expedia 調查顯示，香港人覺得假期不足的程度比往年下降超過一成，為五年來最低。接近六成受訪者表示，他們最近一次假期都留在家中，逾三成指他們為未來預留假期準備下一程旅行。此外，渴望度假的香港人透過探索本地旅遊體驗，減輕未能外遊之苦，當中五分之一表示他們以Staycation 度過上個假期，近五成稱在調查後一個月內會請假進行自己喜愛的活動。

調查亦發現，高達 78%香港人表示因 2020 年旅遊限制而減少生活樂趣，他們以烹飪（44%）、運動（38%）、玩網上遊戲（40%）及回憶旅程（26%）取代旅行，以維持生活的滿足感。假期對精神健康及人際關係帶來正面影響，近八成受訪香港人稱他們在假期後對生活更感積極。

聯合國世界旅遊組織報告 2020年全球旅遊業損1萬3千億美元 【見下頁

另外，疫情大幅影響香港人的旅遊計劃，每四名受訪者就有三名表示曾因疫情而取消行程。持續的出國限制令香港人的旅遊意欲高漲，為受訪的16個地區中，最期待旅遊的地區之一，高於亞洲鄰國包括日本、韓國及新加坡。

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一整年未能出遊，不少港人都表示再次出遊會增加預算，有七成的香港受訪者有意比原訂花費更多前往願望清單上的地方。而每四名受訪者便有三名表示他們還未完成旅遊願望清單。逾四成受訪者預計未來旅遊次數至少與過去幾年相同，有兩成人更打算增加旅遊次數。隨著疫苗抵港，有43%的香港受訪者稱會等待疫苗才計劃旅遊，但亦有41%則表示會於今年下半年離港旅行。

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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