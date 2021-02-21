【宏觀術數@iM網欄】求仙家指引 且聽仙家有話諭

今年新春縱使防疫措施森嚴，無礙民眾虔誠擁到黃大仙祠及車公廟上香參拜。本港有兩間中文媒體也提前到黃大仙祠為本港祈求神諭，加上每年初二新界鄉紳到車公廟所求簽文，日謙稍為整理相互參看仙家有何指引。

問事 鄉議局 東方 蘋果 香港整體 車公靈簽 45 : 積薪厝火 黃大仙靈簽93 : 孔子聞衛樂 黃大仙靈簽25 : 朱洪武登基 東方：經濟樓市 蘋果：中美運程 黃大仙靈簽71: 黃大仙靈簽71:

▲ 車公靈簽45 積薪厝火

▲ 黃大仙 71 莊周活鮒魚

▲ 黃大仙 93 孔子聞衛樂

▲ 黃大仙.25 朱洪武登基

香港整體大局：一成一敗、天堂地獄

首先，有關香港整體運程，鄉議局劉業強求得車公靈簽第45簽：「下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」簽文淺白易明，劉業強也就即場解釋香港面對大問題，尤如捉棋般每一步都重要，如果「行唔啱棋」問題便大。其實就算不考慮此簽來源《賈諠傳》故事，內容也很容易理解為社會問題和民怨總宜及早疏導解決，以免日積月累至一發不可收拾。始終港人重視安居樂業，如果以遊戲來比喻，應該喜歡玩「大富翁」賺錢，多於去玩「閃避球」。車公靈簽歷來神準，萬望慎之慎之。

同一個議題東方記者曾去黃大仙求得「孔子聞衛樂」，雖然仙家不同，萬法唯宗相信神諭者都會同意心誠則靈。歷史典故為孔子認為「鄭衛」之樂是「亡國之音」，偏離了先祖留下的禮樂正道，當屬下簽無疑，坊間對「鄭」字頗多忖測，惟重點似乎仍是禮樂制度多於個人。

蘋果日報記者問一事，所求得簽文為「朱洪武登基」屬上簽，古人為明太祖朱元璋出身寒微，藉個人奮鬥及因緣際會成開國之君。兩份報紙求得的簽文似乎天壤之別，一為亡國，一為開國，可視為大仙對問題一體兩面的解讀，若能以正道而行，急民之所需，得人心者得天下，自可建功立業，留芳百代。一念天堂，一念地獄也。也不願多想朱洪武立國後，疑心疊生濫殺功臣，始終新春還是多點正能量會好一點。

一簽兩事，內藏玄機？

另外，有趣的是兩份媒體分別求問香港經濟樓市及中美問題兩個不同課題時，竟得出同一簽文，為黃大仙簽第25簽「莊周活鮒魚」，正好藉相互比對了解仙家妙意。簽文云：「涸轍之中鮒困之，窮通自可卜當時，若能引得西江水，他日成龍未可知。」，古人故事為莊子雖逍遙卻家貧，欲向官員借糧，對方推搪說待得奉祿後再借錢給他，莊子嘲笑就如他見到魚困在路上水坑向他求救，他卻要引西江水去來救魚一樣不切實際。一言蔽之是遠水不能救近火，這點在現時飽歷去年疫情困擾、百業蕭條的港人和商界來說自當有切膚感受外，五行上水能剋火，如果一直「缺水」，也真說不定容易「積薪厝火」呢！

那麼為何問及中美問題又是同一簽文，按理黃大仙簽有一百支，仙家自可對機回答不同問題的，難度兩件事又相互連結，實為一事？是否暗示中美（或港美）經濟貿易，或金融市場變化，將直接影響到香港經濟樓市表現？如是，關鍵便在「西江水」上，按簽意西江水難待，雖然新年後股市暢旺，未來會否盛極而生變革，還是他朝「成龍未可知」？並且，為何重點是「西江水」而非「北水」？剛申請上市的「京東物流」京東、西江相違背，是否主變數乎？總以留意資金流向為尚。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！