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【騰訊700】騰訊關聯公司入股虎牙 成為第三大股東

股樓投資 19:57 2021/02/18

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騰訊（00700）去年促成兩直播平台虎牙（美：HUYA）及鬥魚（美：DOYU）合併，但因內地反壟斷法出台，合併案正在被當局審查而且被暫緩。內媒報導指，近日騰訊旗下關聯企業–深圳市騰訊產業創投有限公司入股虎牙，持股比例達12.9%，為第三大股東。而科技股女股神Catherine Wood亦持4.93%的虎牙股權，為第5大股東。

【大行點睇】料農曆新年帶動內地吞吐量 大和維持中遠海運港口買入評級  詳情請看[下一頁]

據企查查顯示，南京虎牙信息科技有限公司發生工商變更，新增深圳市騰訊產業創投有限公司為股東，並將公司的註冊資本由516.53萬元人民幣增至593.052萬元人民幣，增幅為14.81%。

虎牙於2015年成立，法定代表人為李盟，經營範圍包含網絡信息技術、計算機軟硬件技術開發、技術服務等。目前虎牙的最大股東為騰訊，其持股比例達47.6%。

騰訊今日收報747.5元，跌1.3%，成交184億元。

騰訊大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 鬥魚（美：DOYU） 虎牙（美：HUYA）

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