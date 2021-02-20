【靈感特薄時@iM網欄】牛年腦作創意論 創作之計在於春

你有沒有遇過，浪費你的春的人？更甚者，連自己的春都一起耗掉！

我說的春，是青春的春，是春天的春。

自古以來，人們對「春」帶著希望冀盼之餘，更帶點demanding，務求於年頭plan好到年尾，既曰「一年之計在於春」，春天是否特別多計，另作別論。但無論是寫網欄、應邀到院校作分享、又或做廣告創作，對自己的基本要求是：不要浪費自己和別人的春！讓人看完聽完沒得著，已是一大罪過，若看完竟令人覺得損失光陰與精神，更是罪孽深重，畢竟春有限，廢話可無限，尤其分享「創意」相關題目，人們都清楚見識過作文課時，很多老師怎樣將一門活的思維，變得異常小，再加上每天社會政商界不時借「創意」為題，把你我的「春」揮霍得七七八八！

▲ 一年之計，在於不再嘥春！圖片來源：網絡截圖

趁今個新春，不再嘥春跟大家談什麼Comfort Zone、破壞遊戲規則、逆向思維等，更不再嘥春徒添創意（懶），找來多年前某前輩的好文章，節錄部分內容並加以改編，一起溫故知新，領會如何以廣告創作的方式，啟發更好新一年：

如沐春風 -「快樂的人做好創作，所謂 Happy People Get Things Done！」加句英文看上去好像更有說服力！雖然寂寞是創作的良朋，悲蹙是創作的靈感，但黑口黑面絕不能有多少好出品，況且廣告不是藝術創作，毋須日夜依窗寫詩，捲簾讀月攤詩卷，聽風踏塵舞竹枝！每天找些樂點，讓自己如沐春風，正如Google的辦公室設計，都希望員工能享受工作及生活。

春藥 - 「幽默感可能是創作的其中一個最重要火種。創意大師 Edward De Bono都說，如果要選一種創作人必備的特質，必定是：幽默感。幽默，是邏輯急轉彎、是自嘲、是豁達、是看破，可諷刺、可娛賓、可尖刻，超常理出牌、出意料之外、走出奇方向，如果想創意盎然，不妨多培養幽默感。」幽默感從來都是最好的春藥，能喚起對方蕩漾的春心，讓嘴角時刻含春，綻放春意！

▲ 幽默感，是創意的春藥，能激發創作者本能，同時令觀眾心花怒放。圖片來源：Nacho Diaz

春假 - 「休一休充電，清一清腸胃頭腦，倒一倒囤積的疲憊和垃圾，

掃一掃心房，磨一磨神經和觸覺！」放假，是給不斷Output的自己，來一點心靈精神Input！宅在家看Netflix 也好，行山跑步又好，淋一淋春雨更好，就是給自己工作以外的空間，讓思維新陳代謝，滋潤一下枯竭的靈感，從新與舊知識或事物中，體悟不同，創意就會如雨後春筍一樣，瘋狂爆發！





▲ 加拿大一間中餐廳，因誠實而為，於網絡上爆紅！圖：Kim Belair@Twitter

春耕 - 「誠誠實實努力的精耕細作」，讓作品有外表有內涵， W+ K廣告公司創辦人之一的 Dan Wieden，創作過傳奇的 Nike-Just do it系列，他的成功管理之道，是鼓勵同事誠實盡情的做自己，同時與其他有同樣渴求的人好好合作！對人對己「誠實」，於今天或很困難，網絡上更大多是真名說假話，假名說真話的情況，但「誠實」二字，結果總令人喜出望外。



祝大家不論創意、生活，甚至人生，都能春回大地！

作者_TwoWind（陳二風）簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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