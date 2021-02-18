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【微信女】證監會再打擊「唱高散貨」騙局　一口氣凍結13家經紀行、54個交易帳戶

股市 19:08 2021/02/18

分享：

證監會再出手打擊社交媒體「唱高散貨」騙局

證監會連續兩周以凍結帳戶打擊社交媒體「唱高散貨」騙局，向13家凍結經紀行發出限制通知書，禁止處理或處置54個交易帳戶內的某些資產。證監會表示，相關資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關，當中涉及於2020年9月至2020年11月期間的一家香港上市股份的市場操縱活動。

涉及的13家經紀行包括：時富證券、中州國際證券、興證國際證券、中國通海證券、京華山一國際（香港）、凱基證券亞洲、京基證券集團、六福證券（香港）、大聖證券、山證國際證券、晋立峰證券、中泰國際證券及尊嘉證券國際。

證監會暫未提及所涉帳戶內的資產，證監會稱，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法，證監會調查仍在進行中。

證監會上周要求已向名匯證券及富途證券國際（香港）發出限制通知書，禁止它們處理或處置三個交易帳戶內的某些資產，資產與去年3月至10月的一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關。

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相關文章：【微信女】證監會就凍結涉「唱高散貨」騙局帳戶　向富途及名匯證券發限制通知

相關文章：【微信女】證監會警務處短片提醒注意網上「唱高散貨」投資騙局

編輯：麥德銘

港股 金融監管機構 證監會

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