【全球首部】VAIO推出3D碳纖維手提電腦　售19965元起

▲ VAIO宣布，全新的旗艦手提電腦VAIO Z現已登場。

日本手提電腦品牌VAIO今（18日）發表新一代的旗艦手提電腦VAIO Z。而是次的電腦外殼，全部採用新一代的碳纖物料，並配合立體成型技術製作，成為全球首款「全碳纖維」打造的手提電腦。VAIO更強調，VAIO Z就算在14吋的機身下，重量仍僅有958克，而且還可承受127厘米跌下的衝擊。

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VAIO宣布，全新的旗艦手提電腦VAIO Z現已登場。VAIO Z採用時脈高達5.00 GHz的客製版第11代Intel Core i7-11375H處理器，並配合IRIS Xe圖像處理晶片，最高32GB Ram、2TB SSD及14吋4K HDR 屏幕。VAIO更稱其FHD面板的版本能提供長達34小時的電力，4K HDR 版本電池續航力也達17個小時。

是次VAIO更強調，新機的外殼由三塊（底蓋、面蓋、鍵盤蓋）完整的碳纖維板組裝而成，而每一塊碳纖維板經特殊3D機械彎曲到適當的形狀，機身相當輕巧，不到1公斤。除了有外型外，VAIO Z機身雖然超薄，但仍配置有一個原大小的HDMI輸出，機身左右兩方分別都有1個 Thunderbolt 4 (USB Type-C) 插口。機內亦搭載Dolby揚聲器、顯示屏更可以180 度打開及關閉。

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惟目前VAIO仍未公布本地售價及開賣時間，僅透露8GB Ram+256GB SSD 的配置售價為 272,580日圓 (約19,965港元) 。至於採用4K HDR屏幕，客製版Intel i7-11375處理器、32GB Ram+2TB SSD並支援5G流動網絡的VAIO Z Signature Version，售價則高達619,080日圓 (約45,345港元) 。

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責任編輯：曾曉汶