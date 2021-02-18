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【緣份到了@iM網欄】不要活在別人的輿論中 人言可畏

名人薈萃 19:56 2021/02/18

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相信很多人都會有我這個經歷，因為一個錯誤或他人的一句蠢話而憂慮良久，不惜為此赴湯蹈火，以求得一個認同，最後卻發現，自己看來非常重要的，但在他人眼中卻只是過眼雲煙、不當是一回事。

人言可畏，永遠有人生活得太乏味，他們老喜歡在背後看著你、談論你，所以我們活在別人眼裡，死在別人嘴裡。不管你在什麼地方，同樣的你，有人將你抬高，有人把你貶低。不要管別人怎麼看，關鍵是自己怎麼看自己。

以下有一個小故事想跟大家分享:

一個老頭和他的孫子一起趕集去賣毛驢，走到一個村莊的前面，正好有一群人看到他們爺孫兩個，於是說：「你們看這爺孫倆，有毛驢不騎，走路去趕集，真是神經有問題」

爺孫倆聽到後，感覺也對，於是，爺爺讓孫子騎上毛驢，自己牽着毛驢往前走。

路上又經過一個村莊，村前有一些村民，當這爺孫倆從這路過時，其中有人說：「你看這孫子真不懂事，他爺爺這麼大年紀了，還讓他爺爺牽驢走路，自己卻騎驢。」

孫子一聽，感覺這個人說的挺有道理，於是，讓他爺爺騎上毛驢，自己下來牽驢。

走着走着，路上又經過了一個村，這時又有一群人圍在一起談論，當他們路過時，這時又有人說：「你看這個老頭，他孫子這麼小年齡，卻讓他孫子牽驢，自己騎驢，真狠心」

老頭一聽琢磨琢磨也對，於是，讓他孫子和他一塊騎到驢子上去。

這時，路上又經過了一個村，村前又有一些村民看到這爺倆後說：「你看這爺倆，這麼瘦小的毛驢，兩個人騎，都快把這小毛驢給累死了，一點人性都沒有，」

老頭和孫子聽到後，想了想，也是這回事。

其他辦法都用過了，還只剩下最後一招啦。於是爺倆都從毛驢上下來，找了根繩子將毛驢睏了起來，兩個人把毛驢扛到了集市。

這時集市上已經有很多人了，當人們看到滿頭大汗的這爺倆時，都禁不住大笑起來，說道：「這對爺倆兒，真是神經不正常，有驢子不騎，卻將驢子扛到集市上，真是不正常。」

當爺孫兩個聽到後站在原地氣喘吁吁的你看看我，我看看你，愣在那裏卻不知如何是好。

不要活在別人的輿論中 人言可畏，人言真值得那麼在意嗎？雖是一個故事，但這個故事本身包含著一個發人深省的啟示。一個人做事不要活在別人的眼光里，走自己的路，讓別人去說吧！

這世界上，不管你做什麼，怎麼做，都會有人提出不同的看法。如果你太在意別人的看法，到最後，什麼都做不成，做什麼都是不對的。做自己認為對的事，何必太在乎別人怎麼想，你問心無愧就好了。

別人的嘴，堵他沒意思，把自己整理到更好的狀態，透過自己的一言一行，讓別人看到自身的轉變，讓其他人對你發自肺腑的讚美與驚呼吧。不要讓自己的心智頭腦想著如何改變別人的目光！

生活何須這麼緊繃，內心不夠強大，於是疑神疑鬼，作繭自縛。既然改變不了別人的目光，就改變自己的言行，隨之起舞的回應，急著想要證明些什麼，才是最幼稚的作為。別人如何衡量你，其實全在於你如何衡量自己。

而且，在背後說人閒話並沒有特別了不起，我們也不要在意被他人說。有時想想，一無是處的人才會沒得讓人可說，從另一個角度來看，愈是出色的人愈會被人說啊!

 

 

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

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