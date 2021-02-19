【逆市營商】港口罩商變陣　一招幫助站穩陣腳促銷

去年新冠肺炎爆發初期，香港甚至全球鬧口罩荒，港商紛紛斥資設廠，市面上標榜本地生產的口罩廠愈來愈多，競爭漸趨激烈。口罩廠「賺第一桶金」後，有甚麼招數站穩陣腳？

有本地口罩廠反映，與行家合作是其中一個方法。「口罩工廠」於去年疫情爆發初期設廠，並標榜生產和銷售港產口罩。其創辦人唐家輝表示，初期市面缺口罩，銷售很容易，平均每個月生意額逾千萬元，以網上銷售佔比最高，達7成。但供應穩定後，需要找方法吸引顧客消費。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

口罩要吸引顧客購買，唐認為須從3方面入手：

1. 建立品牌形象。

他的門店名為「MF Living」，主打生活百貨，有售其他防疫及消毒產品，並設有VIP區和提供充電位置，以供熟客休憩。位於尖沙咀門店更設有生產綫，讓顧客參觀生產流程。而網店則主力銷售口罩，並在未來着力發展醫療市場，夥同醫生建立視像問診。

2. 設計並提供更多口罩新款式。

他稱，目前擁8人設計團隊設計新款口罩，每星期推出20個新款，合共已設計逾500個款式。舊款售罄則不再生產，確保設計緊貼潮流，並為客人帶來新鮮感。

3. 夥同其他口罩廠商合作。

他形容「同行如敵國都有聯盟」，故目前與其他口罩廠合作，生產口罩並在門市銷售，以增加門店的產品。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【品牌聯乘抗逆】KiKi茶推花系茶飲 聯乘L'Oréal買茶送美髮油

記者：馬意文