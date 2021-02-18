【Apple TV+】Apple夥荷里活製作室Skydance　展開數年合作共創動畫

Apple TV+為提供更多元化影集題材，Apple今日宣布與 Skydance Animation 展開為期數年的合作，在末來將推出多部影片。同時公開兩齣電影作品《Luck》及《Spellbound》的首發劇照。

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《Luck》由迪士尼電影《奇妙仙子：冬森林的秘密》導演 Peggy Holmes 執導， 講述女主角意外掉進一個迷離境界後頓變為全世界最不幸的人，她要與來一眾可愛而神秘的生物聯手尋找打破噩運的力量。

《Spellbound》由《史力加》導演 Vicky Jenson 執導，金像獎得主 Alan Menken 主理配樂，電影講述一個被神秘力量一分為二的魔幻國度，一位女生決心打破這個古老的神秘詛咒。

未來數年，Apple 將與 Skydance 合作更多動畫電影及影集；影集方面，將率先帶來改編自美國著名插畫家 Tony DiTerlizzi 作品的中古魔幻時代動畫《The Search for WondLA》，並連續訂購兩季。

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責任編輯：蘇穎琪