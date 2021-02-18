【新股IPO】新交所CEO：研今年引入SPAC機制　準備就緒向外併購

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【新股IPO】昭衍新藥6127截孖展 已錄655億元、超額認購111倍（不斷更新）
新加坡交易所（星：SGX）行政總裁羅文才接受外電訪問時稱，若取得業內人士支持，新交所最快今年引入俗稱空頭支票公司的SPAC（special-purpose acquisition company）上市機制。SPAC去年在美股市場大熱，多家企業或投資機構視SPAC為另類的新股上市途徑，亞洲企業或投資者也加入投資SPAC、借殼上市行列。
新交所於2010年曾建議引入SPAC機制，但當時未獲市場支持，羅文才最新稱，低息環境愈拖愈長、商業周期縮短、資本市場波動，都令尋求資本的需求增加，認為以SPAC上市可以降低市場風險。
軟銀、李澤楷都參與SPAC投資 用SPAC集資到底有何好處？可見【下一頁】
新交所近年面對股票市場發展跑輸主要交易所的困局，即使引入同股不同權等機制，依然欠缺科網股、大型股份IPO，彭博數據顯示新交所去年新股集資只有9.14億美元，較2017年34億美元明顯萎縮。
羅文才表示，有意循收購合併方式發展成多資產類別的交易所，但無意與其他主要交易所合併。他表示，收購目光會集中在外匯、固定收益、數據和資本市場、連接服務、指數等業務，目標令相關業務收入可在2025年倍增。
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編輯：麥德銘