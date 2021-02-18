【限聚令放寬】ACX@北角匯復業　料戲迷「報復式」入場看戲

▲ ACX Cinemas旗下新戲院ACX@北角匯今日正式復業，北角匯乘勢推「睇戲‧消費」5重賞，同時戲院亦預料戲迷將報復式入場觀影。（ACX Cinemas提供圖片）

ACX Cinemas旗下新戲院ACX@北角匯今日正式復業，北角匯特意聯合ACX Cinemas、其他各商戶及商場上蓋酒店，推出「睇戲‧消費」5重賞，期望可產生連鎖的協同效應，同時戲院亦預料戲迷將報復式入場觀影。

【疫市開店】ACX Cinemas開店4日因限聚令關門 為何今年決定繼續擴張？

【Golden Scene】高先電影院今日開幕 主打本土、文化電影 首日《狂舞派3》全部滿座

宏寰文化傳播及ACX Cinemas總監黃永峯表示，ACX＠北角匯去年11月28日開業後，營業4日後便要停業至今，粗略估計將錄得約7位數字的損失。他續指，戲院終獲有條件下復業，院方將嚴守各防疫措施，加上多套大熱電影正排隊上映，預料戲迷會有「報復式」消費意欲及入場看戲，對全新的戲院較有信心，並期望未來多個月疫情穩定，政府放寛戲院入座人數 ，入座率有望提升。

新地(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮表示，為吸納餓戲已久的市民在遵守防疫措施下到場看戲、消閒及消費，推出「睇戲‧消費」5重賞，期望助帶動商戶人流及生意額，給商場、租戶、酒店、戲迷及電影業界締造「五贏」局面。

5重賞內容包括︰

1. 禮遇一︰「The Point 會員積分 + HK$1換購戲票」快閃優惠

北角匯與ACX戲院 將於今明兩天（2月18-19日）透過手機平台供The Point會員憑1,000積分加HK$1換購正價戲票一張，每天名額250個，合共500個名額。

2. 禮遇二：消費送多款換票證

The Point會員於北角匯指定商戶以電子貨幣即日消費滿HK$500或以上，即可免費換領指定電影換票證2張。

3. 禮遇三︰票尾回贈獨家美食或購物優惠

即日起至8月31日，戲迷只需出示北角匯ACX戲院之即日戲票存根正本，於指定商戶即享獨家美食或購物優惠，就連非會員亦同享優惠。

4. 禮遇四︰憑指定商戶發票，可享正價戲票立減HK$10優惠

由3月1日起至8月31日，顧客只需出示北角匯指定商戶滿HK$100或以上的即日單一機印發票，即可於ACX戲院購買正價戲票1張時立減HK$10。

5. 禮遇五︰入住酒店Staycation加送戲票

即日起，酒店房客只需出示其房卡及換領信，即可於北角匯免費換領指定電影換票證2張。

【限聚令放寬】戲院年初七復業 橙天嘉禾：安排員工檢測及消毒影院

責任編輯：朱悅瀅